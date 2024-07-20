Собянин рассказал, какие современные технологии используются при строительстве метро

При проектировании и строительстве столичного метрополитена используются самые современные технологии. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В числе новаций виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций. Технология top-down — сооружение станции сверху вниз ярус за ярусом. С ее помощью построена «Нижегородская», — написал Собянин в своем Telegram-канале.



Глава города также рассказал о щитах-гигантах диаметром 10 метров. Ими прокладывают двухпутные перегонные тоннели, по которым поезда могут ходить сразу в обоих направлениях.

В столице в районе Кунцево 19 июля началось строительство станции метро «Рублево-Архангельское». Работы пройдут на всех пусковых комплексах будущей ветки внутри МКАД. Линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей.

Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии столичного метрополитена ведется в зоне плотной городской застройки. Работы осуществляются горным способом. Она станет пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.