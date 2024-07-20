В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в московском саду "Эрмитаж". В церемонии открытия приняли участие послы Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу, Никарагуа и других стран, передает корреспондент ТАСС.

© Пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна

"Фестиваль выполняет важную функцию диалога культур, ежегодно собирая тысячи москвичей и почитателей современных латиноамериканских мастеров", - отметил, выступая на открытии, заместитель директора латиноамериканского департамента МИД России Алексей Середин.



Дипломат также подчеркнул симпатии народов и прочные культурные связи России со странами региона.

"Москва сегодня стала эпицентром латиноамериканской культуры, - сказала на церемонии посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. - Мы познакомим всех с яркими цветами наших стран, с творчеством наших дизайнеров, танцоров".



Программа фестиваля

Гостей фестиваля ждут парады, карнавальные шествия, яркие выступления латиноамериканских и российских музыкальных и танцевальных коллективов.

Сад "Эрмитаж" в эти выходные разделен на тематические зоны, где пройдут различные мастер- классы по сальсе, румбе, аргентинскому танго и лекции о культуре и традициях латиноамериканских стран. На отдельной площадке - показательные выступления и занятия по бразильскому боевому искусству капоэйра.

Гости и участники праздника также смогут попробовать традиционные блюда и сделать покупки на "Латина маркете".

Анимационная программа предусмотрена и для детей. Организована также фотовыставка знаковых мест и символов стран Латинской Америки.

Фестиваль будет длиться в течение недели. Помимо мероприятий в саду "Эрмитаж", состоятся также кинопоказы латиноамериканских фильмов в кинотеатре "Иллюзион" и в инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Фестиваль проходит под эгидой правительства Москвы в сотрудничестве с дипломатическими представительствами стран Латинской Америки в РФ.