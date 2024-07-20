Гастромаршрут и занятия спортом: как провести эти выходные в Москве

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, для горожан подготовили большую гастрономическую, спортивную и развлекательную программу.

На Тверском бульваре можно поиграть в бадминтон, настольный теннис и шахматы. Также здесь откроется ночной маркет «Сделано в Москве», на котором будет представлено около 20 брендов одежды, косметики и аксессуаров.

На летних верандах в ресторанах и кафе будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. На гастрономическом маршруте расположено более 120 кафе, магазинов и ресторанов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Четыре улицы в центре столицы стали пешеходными на время проведения фестиваля «Лето в Москве» 20 и 21 июля. Движение для транспорта будет закрыто с 6:00 субботы до 23:59 воскресенья.

Конкурс «100 активных предпринимателей» пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». В нем примут участие представители бизнеса, которые занимаются организацией мероприятий на площадках фестиваля.

Тайский фестиваль «Открывая Таиланд: от локального к глобальному» пройдет в Москве в саду «Эрмитаж» со 2 по 4 августа. Это мероприятие дает возможность не только насладиться богатством тайской культуры, но и помогает укрепить дипломатические отношения.