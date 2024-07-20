Анастасия Ракова рассказала о популярной площадке для столичных свадеб

В рамках проекта «Новые адреса счастья» с 7 июня по 24 сентября можно обручиться в историческом здании Северного речного вокзала. Об этом в субботу, 20 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, молодожены выбирают эту площадку за красивую архитектуру, панорамный вид и живописные набережные.

— С момента запуска проекта в 2021 году около 300 пар официально зарегистрировали свои отношения в этой достопримечательности. Молодожены особенно ценят возможность провести свадебную фотосессию на закате на смотровой площадке отреставрированного вокзала, который после 20:00 становится эксклюзивным пространством для новобрачных и их гостей, — рассказала Ракова.



Заместитель мэра добавила, что в 2024 году еще 100 пар поженятся на Северном речном вокзале, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июля, перед Днем семьи, любви и верности, сотрудники столичных ЗАГСов провели три торжественные церемонии на станции метро «Маяковская». За все время уже 61 пара начала свой семейный путь с бракосочетания на этой станции.