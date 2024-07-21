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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

Гроза ожидается в Москве в ближайший час, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе
© ТАСС
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца дня 21 июля местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В Подмосковье гроза и ветер могут продлится до 22:00 воскресенья, предупредил областной главк МЧС РФ.

Власти Москвы призвали жителей и гостей столицы быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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