МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

Гроза ожидается в Москве в ближайший час, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца дня 21 июля местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.



В Подмосковье гроза и ветер могут продлится до 22:00 воскресенья, предупредил областной главк МЧС РФ.

Власти Москвы призвали жителей и гостей столицы быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.