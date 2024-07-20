Финалы чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага» прошли в четырех округах Москвы

18 человек уже стали суперфиналистами Чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Они войдут в число 48 счастливчиков, которые 8 сентября сразятся за главный приз – миллион рублей.

Медали и кубки вручили шести победителям игровых недель на флагманской площадке чемпионата «Камень-ножницы-бумага» на Чистопрудном бульваре и 12 лидерам окружных площадок, которые после отборочных туров сразились в финалах четырех округов. Всего в Чемпионате принимает участие 11 округов. Он проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Чемпионат «Камень, ножницы, бумага» по проекту «Лето в Москве.

Все на улицу!» — практически на полпути к суперфиналу, в котором за главный приз миллион рублей 8 сентября сразятся 48 счастливчиков, победивших соперников в горячих битвах за медаль финалиста.

На сегодняшний день в суперфинал прошло 18 человек. Из них шесть – на флагманской площадке на Чистых прудах и 12 — в четырех округах столицы — ЮАО, ЗАО, ЮЗАО и СЗАО. Площадки этих районов завершили свою работу на чемпионате. Всего в нем участвует 11 округов, и у жителей города еще есть возможность попытать счастье на других локациях и выйти в суперфинал «Камень-ножницы-бумага».

Для этого нужно записаться у секунданта и принять участие в отборочном туре на одной из окружных площадок, расписание которых выложено на сайте и в телеграм-канале «Камень-ножницы-бумага». Соревнования проходят в разных локациях: на бульварах, площадках нового типа для выгула собак, локациях «Московских сезонов», в парках, скверах, воркаут-зонах и так далее. Каждый желающий может подобрать подходящую по расположению игровую зону. Участников отборочного этапа с наибольшим количеством баллов пригласят в личных сообщениях на финальную игру округа. В результате игры навылет в каждом округе выявляется три победителя.

Центральная площадка на Чистопрудном бульваре работает ежедневно с 12:00 до 20:00, каждый участник может набрать в день от 1 до 3 баллов. Те, кто ходит играть каждый день и зарабатывают очки, получают преимущество: лидеры недели по количеству баллов каждое воскресенье сражаются навылет, победитель получает медаль и кубок и проходит суперфинал. Победителями могут стать игроки всех возрастов, например, на Чистопрудном бульваре в финал вышли 8-летний Илья, 11-летний Богдан, и еще 3 разновозрастных счастливчика.

На этих выходных флагманская площадка переезжает в пешеходный центр города на улицу Большая Никитская. Отборочный турнир в субботу и воскресный финал недели пройдут по адресу: парковка для электросамокатов около Брюсов переулок, 2с7/14. В субботу площадка будет работать с 10 утра до часа ночи, а в воскресенье – до 22:00.

Чемпионат «Камень-ножницы-бумага» стал ярким событием стодневного фестиваля «Лето в Москве» и собирает на центральной и окружных площадках сотни любителей игры детства. Участники приходят целыми семьями и даже с домашними питомцами.