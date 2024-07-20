Синоптик спрогнозировал погоду в выходные дни в столице

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

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По его словам, ожидается «классическая московская погода».

«Классическая погода в третьей декаде июля, но именно в московском исполнении. Уже прекратилась жаркая погода, которая была более характерна для Ростова, Краснодара, Волгограда и Астрахани. С чем это связано? После прохождения холодного фронтального раздела в пятницу воздух будет поступать с северной составляющей, в основном с северо-востока», — рассказал Вильфанд.



Он добавил, что по восточной периферии этого циклона будет переноситься прохладная воздушная масса.

«Переменная облачность, много солнца и перемещение умеренного воздуха приведёт к тому, что и в выходные, и в последующие дни до конца рабочей недели температура одна и та же. Ночные температура около 15°С, по области +12...+17 °С. Днём в московском регионе +22...+27 °С, а наиболее характерный температурный фон для Москвы — +23...+25 °С», — отметил специалист.



Он также обратил внимание, что условия для сильных осадков отсутствуют.

«Но есть вероятность того, что в понедельник они будут более интенсивные. Но всё равно это будут осадки 5—8 мм, а в остальные (дни. — RT) — 3—4 мм», — заключил синоптик.



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