Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 20 по 26 июля

Это необходимо для проведения реконструкции станции Лобня.

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С 20 по 26 июля на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание движения поездов.

Как будут ходить составы с 20 по 21 июля

В выходные с 20 по 21 июля часть электричек отменят, некоторые проследуют по укороченным маршрутам от Савеловского и Белорусского вокзалов и до них, а отдельные поезда дальнего пригорода Савеловского направления — от станций Лобня и Бескудниково и до них.

Интервалы движения электричек МЦД-1 увеличены до одного часа, а до вокзалов — до 40 минут. Изменения коснутся и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево: между некоторыми рейсами будут перерывы до одного часа.

Изменения с 22 по 26 июля

В будние дни с 22 по 26 июля поезда будут ходить реже. Некоторые составы на Белорусском направлении проследуют по укороченным маршрутам от Белорусского вокзала и до него, а часть электричек дальнего пригорода Савеловского направления — от станции Депо и до нее.

Интервалы движения также увеличатся: в течение дня и с 04:30 до 06:30 — до 20 минут, после 23:00 — до одного часа. Кроме того, последний поезд «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево отправится с Белорусского вокзала в 23:06.

В перерывы специалисты будут реконструировать станцию Лобня. В выходные 20 и 21 июля здесь закроют первый и третий пути, поезда отправятся со второго и четвертого путей. В будни с 22 по 26 июля ограничат движение по третьему пути — составы проследуют с первого и четвертого путей.

Помимо этого, до 31 июля изменено расписание для строительства станции Петровско-Разумовская.

Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D) от станции метро «Ховрино». Время в пути — 20 минут.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. Узнать расписание автобусов и аэроэкспрессов можно здесь. График движения пригородных и городских поездов есть в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.