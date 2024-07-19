В Москве представили виртуальную выставку о туризме в СССР

Главархив Москвы представил виртуальную выставку фотографий «Туризм в СССР».

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Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Среди экспонатов — работы таких авторов, как Валентин Соболев, Давид Шоломович и Виктор Будан.

«Благодаря нашей новой онлайн-выставке можно увидеть, где и как отдыхали советские туристы в 1960 — 1970-х годах. На снимках запечатлены школьники-пионеры, студенты училищ и вузов, работники заводов и фабрик, профессиональные туристы во время походов и слётов», — заявил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.



По его мнению, снимки помогут не только познакомиться с прошлым страны, но и спланировать собственные маршруты.

Ранее новое исследование показало, что у россиян на 24% выросла популярность Заполярья и Дальнего Востока для отдыха летом.