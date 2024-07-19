В Москве появились отслеживающие нарушителей на самокатах спецскауты

В Москве появились спецскауты, отслеживающие нарушителей ПДД на самокатах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Дежурящие на улицах люди в желтом являются сотрудниками сервиса Яндекс Go, через который можно в том числе арендовать электросамокат. Спецскауты появились в зонах, где приложение фиксировало наибольшее количество нарушений правил парковки. При этом теперь сотрудники могут штрафовать нарушителей, за парковку в неположенном месте придется заплатить 500 рублей.

По информации канала, сначала спецскаут предупреждает, что парковаться можно лишь в пределах специально разрешенной для этого зоны, а затем предлагает отвезти туда электросамокат. Если любитель быстрой езды отказывается, тогда он оповещает о штрафе и передает заявку в службу поддержки.

Отмечается, что за неделю возле станции метро «Некрасовка» выписали около 300 штрафов. Спецскауты фиксируют и другие нарушения: езду вдвоем или проезд по пешеходному переходу.

Ранее сообщалось, что пятеро школьников, прокатившихся на одном электросамокате, попались полиции. Инцидент при участии несовершеннолетних произошел в Новой Москве и попал на видео.