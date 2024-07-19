В Коломенском пройдет фестиваль фитнеса

В музее-заповеднике «Коломенское» 27 и 28 июля состоится третий фестиваль фитнеса и здорового образа жизни DDX Fitness FEST. В программе — более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, встречи с популярными блогерами, выступления известных артистов и многое другое.

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Фестиваль планируют посетить более 20 тысяч человек, говорится в пресс-релизе организаторов. На территории свыше 50 тысяч квадратных метров гостей ждут активности на любой вкус и уровень физической подготовки: ниндзя-гонка, нерф, лазертаг, духовные практики и другие активности: DDX Party, Bodycombat со спецэффектами, Bodyballet под симфонический оркестр и другие.

Посетители смогут подкрепиться в зоне фудкорта, поучаствовать в играх народов мира и послушать лекции на образовательных площадках. В арт-пространстве пройдут мастер-классы по рисованию, гончарному мастерству и изготовлению свечей. Дети смогут поиграть в настольные и активные игры, сделать аквагрим и повеселиться с аниматорами.

Желающие смогут сделать анализ состава тела с помощью аппарата Inbody, будет организовано VR-пространство.

Изюминка фестиваля — рекорд России по самой массовой сайкл-тренировке вместе с группой «Винтаж», рекорд России и мира по массовому гвоздестоянию с командой Sadhu Record, а также рекорд по самой массовой танцевальной тренировке.

На главной сцене телеведущий Роман Каграманов проведет интерактивное шоу «Интуиция». Хедлайнерами DDX Fitness FEST в этом году станут ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH и Диана Арбенина. Их выступления состоятся в вечернее время.

Хореограф и блогер Inst Rinna проведет мастер-класс по dance reels. Популярные блогеры — молодая семья Настя и Даня Титовы выступят на главной сцене и устроят гендерный баттл. Лайфстайл блогеры Саша Теслонд и Лиза Барашек примут участие в паблик-ток лектория на тему фитнеса и устроят автограф сессию.