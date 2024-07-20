Участок Проектируемого проезда №4062 перекроют 21 июля из-за киносъемок

В связи с проведением киносъемок 21 июля будет кратковременно перекрываться участок Проектируемого проезда №4062, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«21 июля в период с 7:00 до 12:30 участок Проектируемого проезда №4062 будет недоступен для движения (не более пяти минут). Это связано с проведением киносъемок», – говорится в сообщении.



Как уточняется, перекрытие введут на участке Проектируемого проезда №4062 от д. 9/1, корп. 3 по проспекту Андропова до д. 22 по проспекту Лихачева.