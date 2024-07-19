Cобянин дал старт строительству станции метро «Рублево-Архангельское»

Началось строительство станции метро «Рублево-Архангельское» новой одноименной линии. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт работам, а также вместе с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом посмотрели, как создается новый современный район СберСити в Рублево-Архангельском.

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«Строится новый деловой центр в Рублево-Архангельской пойме. Это 70 тысяч рабочих мест и чуть больше 60 тысяч жителей, — рассказал Сергей Собянин. — Внедряются самые современные технологии, зеленые технологии. И конечно, необходима надежная транспортная инфраструктура, обеспечивающая деятельность всего этого нового района. Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом. И сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района».



Новая линия московского метро

Рублево-Архангельская линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД — с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.

Первые две станции будущей ветки — «Деловой центр» и «Шелепиха» — были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии.

В 2021-м началось создание двух пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» протяженностью 12,7 километра с шестью новыми станциями. Сейчас ведутся работы по строительству станций «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Между «Народным Ополчением» и «Звенигородской» завершили проходку перегонных тоннелей, а соорудить их все на этих пусковых комплексах планируется в 2025–2026 годах.

В июле 2024-го Правительство Москвы утвердило проект планировки третьего пускового комплекса Рублево-Архангельской линии метро от «Липовой Рощи» до «Ильинской» протяженностью шесть километров. Участок построят под землей, на нем будет две станции:

— «Рублево-Архангельское» — на территории одноименного микрорайона в районе Кунцево между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101;

— «Ильинская» — в районе Кунцево между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

Сейчас специалисты обустраивают строительную площадку станции «Рублево-Архангельское», делают пионерную траншею ограждающих конструкций.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тысяч нынешних и будущих жителей северо-западных районов Москвы, включая кварталы, где реализуется программа реновации, и территории комплексной застройки. Рядом с новыми станциями будут проживать свыше 435 тысяч человек. Пассажиры получат возможность планировать более удобные маршруты при поездках по городу и экономить время в пути.

Открытие линии также обеспечит транспортную доступность перспективного района СберСити в Рублево-Архангельском, где будут проживать 65 тысяч человек и работать 70 тысяч сотрудников.

Еще появится быстрая связь между СберСити, центральными офисами Сбера и центром города, станет удобнее добираться до популярных мест отдыха москвичей в районе Строгино, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, а также до 10 процентов сократится интенсивность движения автотранспорта на Рублевском шоссе и проспекте Маршала Жукова.

Развитие микрорайона Рублево-Архангельское

СберСити возводят в рамках комплексного развития микрорайона Рублево-Архангельское. Проект охватывает площадь более 460 гектаров и осуществляется за счет внебюджетных средств. Инвестором выступает ПАО «Сбербанк».

«Здесь создается новый современный район — СберСити. Вместе с жилыми кварталами запланированы деловые центры, комфортные общественные пространства, поликлиники, детские сады, школы, включая “Школу 21” — крупнейший в стране кампус школы цифровых технологий Сбера, где будут готовить ИТ-специалистов», — сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

До 2032 года планируется построить свыше четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье (2,5 миллиона квадратных метров), офисы и социальную инфраструктуру.

«Здесь мы реализовали 16 детских садов, восемь школ, две поликлиники, больницы. Строим самый современный гериатрический центр, — уточнил Герман Греф. — Офисы, сочетающиеся с широкими проспектами, беговыми дорожками, пешеходными прогулочными дорожками, более пяти километров набережной Москвы-реки — прекрасно благоустроенной, с парками, с садами. Японский сад, который будет построен на берегу озера, подземные паркинги. И все это уже находится в работе».



По его словам, планируется изменить представление о доме престарелых. Здесь москвичи будут жить с комфортом, интересно проводить время и продолжать учиться чему-то новому, несмотря на свой возраст, а также получать всю необходимую медицинскую и иную помощь.

В современном жилом и деловом районе СберСити будет первая в России и крупнейшая в мире инновационная среда, формируемая по международным стандартам зеленого проектирования. В процессе реализации проекта применяются технологии умного города: энергомоделирование и энергоменеджмент, вакуумное удаление отходов, интеллектуальные системы безопасности, зеленые технологии, комплексное решение «Умный дом», которое связывает квартиру, дом и прилегающую территорию.

Вместо централизованной котельной создают сеть распределенных энергоцентров. На верхних этажах зданий будут размещены источники энергии, к каждому из которых подключат несколько домов. Энергоцентры позволят избавиться от большой котельной, магистральных тепловых сетей, а также высотных дымовых труб. Их оснастят системой удаления дыма, что снизит объем вредных выбросов. Весь комплекс энергохозяйства будет управляться автоматически из единого центра энергоменеджмента территории.

«Мы собрали самый передовой опыт, то, что мы видели в Китае, то, что мы видели в других частях света. В первую очередь, конечно, в этом продвинулись азиатские страны. Инкорпорировали сюда все технологии, которые мы могли привезти со всего мира, и разработали свои технологии. Здесь будет целый ряд уникальных технологий, которые ранее нигде не применялись», — отметил Герман Греф.



Сейчас уже введен в эксплуатацию первый жилой комплекс, в котором 168 квартир с системой «Умный дом» и паркинг на 88 машино-мест.

Важной частью образовательной инфраструктуры станет «Школа 21» — школа цифровых технологий Сбера. Это будет ее крупнейший в стране кампус, который разместится в современном офисном здании площадью 40 тысяч квадратных метров с атриумом и эксплуатируемой зеленой кровлей. Здесь каждый желающий в возрасте старше 18 лет сможет получить востребованное образование в ИТ-сфере. Обучение будет проходить на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Проект реализуется совместно с Правительством Москвы. «Школа 21» — один из ключевых партнеров столичных колледжей в создании современного содержания обучения по ИТ-специальностям, включая курсы повышения квалификации для профильных преподавателей, разработку и обновление образовательных программ.

Кроме того, в рамках развития транспортной инфраструктуры микрорайона Рублево-Архангельское запланирована реконструкция Рублевского шоссе (от 61-го километра МКАД до Рублево-Архангельского) со строительством моста через Москву-реку длиной 150 метров. Общая протяженность реконструируемой улично-дорожной сети — около трех километров.