Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Сергей Собянин дал старт строительству станции "Рублево-Архангельское", которая войдет в состав новой одноименной линии метро Москвы. Вместе с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом глава города оценил ход строительства района СберСити в Рублево-Архангельском.

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"В Москве строится новый деловой центр в Рублево-Архангельском. Это 70 тысяч рабочих мест и больше 60 тысяч жителей. Это один из комплексных районов города Москвы", – отметил мэр.



Он пояснил, что этот центр возводится как умный город. На его территории будут внедрены наиболее современные и "зеленые" технологии.

Новый район нуждается в транспортной инфраструктуре, которая могла бы обеспечить всю его деятельность, подчеркнул мэр. По его словам, в связи с этим здесь будет создана дополнительная автомагистраль и мост, а также Рублево-Архангельская линия метро, которую проведут в центр района.

Кроме того, глава столицы поделился совместными планами правительства Москвы и Сбера на строительство нового кампуса "Школа 21", который входит в число партнеров московских колледжей по обучению ИТ-специальностям. Он выразил Грефу благодарность за согласие на совместное строительство нового кампуса и подчеркнул, что страна крайне нуждается в айти-специалистах.

В свою очередь Герман Греф обратил внимание, что, в соответствии с расчетами, после ввода транспортного объекта в эксплуатацию на поездку из района СберСити до центра города будет уходить всего 17 минут.