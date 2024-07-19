В Сокольниках возведут ЖК с фигурными фасадами

Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение жилого комплекса с фигурными фасадами в районе Сокольники Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщил главный архитектор города, первый заместитель председателя московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

"Основу архитектурной композиции жилого комплекса общей площадью 78,5 тыс. кв. м составит контраст трех разных по высоте корпусов с увеличенной площадью остекления и динамичными фасадами. В отделке будет использована объемная бетонная плитка, меняющая направление по мере покрытия объема зданий. Тактильная фактура на фасадах, чередующаяся с легкостью алюминиевых ламелей, придающих воздушность архитектуре, создадут единый гармоничный образ объекта", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.



Как уточнили в ведомстве, девелопер возведет комплекс в 10 минутах ходьбы от станций метро "Сокольники" и "Электрозаводская" по адресу: ул. Гастелло, земельный участок 32. Архитектуру проекта на 1,5 тыс. жителей разработало бюро WALL. Концепция олицетворяет сочетание двух ландшафтов: горизонтального, приглашающего во внутреннюю территорию жилого комплекса, и вертикального, где каждая башня рассказывает собственную историю.

"В состав комплекса, помимо жилья, войдут подземный паркинг, частный детский сад, магазины, кафе, рестораны и фитнес-студия. В каждом корпусе появятся дизайнерские лобби, где разместят бизнес-гостиные, библиотеки, комнаты матери и ребенка, лапомойки для питомцев и зоны под хранение колясок, велосипедов и самокатов. На прилегающей территории жилого комплекса планируется разместить плейхаб, спортивную зону и прогулочные маршруты", - отметили в Москомархитектуре.



Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что данный комплекс станет первым жилым проектом в портфеле девелопера.

"После выдачи разрешения на строительство инспекторы Мосгосстройнадзора на протяжении всего периода возведения трех корпусов будут проводить контрольно-надзорные мероприятия для оценки соответствия работ и материалов проектной документации", - заверил он.



Объект планируется достроить в 2027 году.