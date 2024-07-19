Вильфанд рассказал, как долго похолодание продлится в Москве

Комфортная июльская погода ожидается в Москве в течение ближайшей недели. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вечерняя Москва

«Ночные температуры сегодня уже понижаются в Москве – около 15 градусов, нормальные московские ночи. Дневные температуры будут полностью соответствовать нормам от 22 до 26 градусов тепла в Москве. Такая погода будет до конца рабочих дней следующей недели», – сказал синоптик. Агентство «Москва»

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 19 июля, в Московском регионе выпадет четверть месячной нормы осадков. В отдельных районах ожидается до 15–20 миллиметров осадков. News.ru