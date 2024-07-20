Хинштейн: музей "Курская битва" разместил позорную статью о советских солдатах

Музей-панорама "Курская битва" разместил на своем сайте статью немецкого полковника, в которой говорится, что советские солдаты во время битвы под Прохоровкой шли в атаку под действием психотропных препаратов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. В статье, возмутившей парламентария, бойцы Красной армии также выставляются алкоголиками. Автор материала в качестве подтверждения данного факта приводит данные двух американских историков. "Я правильно понимаю, что пока мы боремся с переписыванием нашей героической истории, не кто-то, а целый профильный музей, который занимается историческим просвещением, эту историю с помощью лживых статей и переписывает?" – написал Хинштейн в посте. Депутат потребовал провести внутреннюю проверку на предмет профпригодности сотрудников музея–панорамы и наказать виновных. Он также призвал администрацию учреждения принести извинения участникам Курской битвы и их родственникам. До этого сообщалось, что в Эстонии начали сносить надгробия советских солдат на кладбище Техумарди. На нем были захоронены останки почти 300 красноармейцев, которые освободили страну от нацистов в годы Великой Отечественной войны.