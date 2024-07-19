Выставка лилейников пройдет в «Аптекарском огороде»

С 23 по 24 июля в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится выставка лилейников, сообщила пресс-служба учреждения.

«23 и 24 июля в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится выставка лилейников. Члены клуба «Цветоводы Москвы» представят огромное количество сортов зарубежной и российской селекции», – сказали в пресс-службе.



Там пояснили, что посетители получат ответы на вопросы по агротехнике, уходу, размножению и использованию растений в дизайне сада.