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Выставка лилейников пройдет в «Аптекарском огороде» 23–24 июля

С 23 по 24 июля в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится выставка лилейников, сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка лилейников пройдет в «Аптекарском огороде»
© РИА Новости
«23 и 24 июля в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится выставка лилейников. Члены клуба «Цветоводы Москвы» представят огромное количество сортов зарубежной и российской селекции», – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что посетители получат ответы на вопросы по агротехнике, уходу, размножению и использованию растений в дизайне сада.

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МГУ