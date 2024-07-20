Москвичам рассказали о погоде в начале августа

В августе в Москве ожидается теплая погода, однако ее омрачит холодный фронт, который пройдет в конце июля. О погоде в начале следующего месяца рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

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«Незначительное похолодание задержится ненадолго, поэтому в августе будет теплая погода», — отметил специалист.



Ильин подчеркнул, что климатическая норма для августа ниже, чем для июля. Несмотря на это, температура в последний месяц лета будет превышать показатель на два-четыре градуса. Таким образом, температура в августе ожидается на уровне 21–26 градусов тепла.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил, что жителям Москвы, желающим запечатлеть на камеру телефона грозу, стоит быть осторожнее.