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Москвичам рассказали о погоде в начале августа

В августе в Москве ожидается теплая погода, однако ее омрачит холодный фронт, который пройдет в конце июля. О погоде в начале следующего месяца рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

Москвичам рассказали о погоде в начале августа
© Мослента

«Незначительное похолодание задержится ненадолго, поэтому в августе будет теплая погода», — отметил специалист.

Ильин подчеркнул, что климатическая норма для августа ниже, чем для июля. Несмотря на это, температура в последний месяц лета будет превышать показатель на два-четыре градуса. Таким образом, температура в августе ожидается на уровне 21–26 градусов тепла.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил, что жителям Москвы, желающим запечатлеть на камеру телефона грозу, стоит быть осторожнее.

Новости Москвы
Сергей Гринин
Александр Ильин
Резкое похолодание