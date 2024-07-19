Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

В столице 19 июля отмечается День Москвы-реки. О том, как специалисты заботятся о главной водной артерии города, Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Поддержанием чистоты водоема занимается коммунальный флот государственного унитарного предприятия «Мосводосток». В сезон навигации его суда ежедневно собирают мусор и устраняют загрязнения.

Государственное бюджетное учреждение «Гормост» круглый год ремонтирует мосты и набережные, проводит гидротехнические работы на причалах. Недавно закончился капитальный ремонт причалов Сетунь на Воробьевской набережной и Кутузовский на набережной Тараса Шевченко.

«За безопасность горожан отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища расположено 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная», — написал Мэр Москвы.



Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В прошлом году обновили здания трех поисково-спасательных станций — это «Борисовская», «Кузьминки» и «Левобережная». В 2024–2025 годах приведут в порядок еще две — «Кировскую» и «Татарово».