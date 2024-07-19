Москвичам посоветовали отказаться от съемки грозы с балконов

Жителям Москвы, желающим запечатлеть на камеру телефона грозу, стоит быть осторожнее. Об этом рассказал «Москве 24» председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

По его словам, в многоквартирных домах мала вероятность того, что в человека ударит молния, так как в подобных зданиях есть системы защиты от грозы, которые отводят удар.

Вероятность увеличивается для тех, кто любит снимать грозу на телефон из окон или с балкона: разряд теоретически может попасть в электронный прибор. Эксперт посоветовал отказаться от такой практики.

В июле прошлого года сообщалось, что в подмосковной Коломне молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась женщина. Пострадавшую с ожогами ног экстренно госпитализировали.