На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о ливнях, грозе и сильном ветре в Москве 19 июля. Из-за этого в городе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности (означает опасную погоду с угрозой стихийных бедствий и нанесения ущерба).

Предупреждение о погодной опасности будет действовать до 21:00 пятницы, 19 июля. В это время ожидается гроза, а также «очень сильный дождь и сильный ливень». При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение о погодной опасности распространяется на Московскую область. В Тульской области 19 июля до полудня будет действовать «оранжевое» предупреждение о грозе, ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее в погодном центре «Фобос» предупредили, что в Москве 19 июля может выпасть около 25 процентов месячной нормы осадков. Самые интенсивные осадки в городе пройдут в первой половине дня.

По прогнозу «Фобоса», кратковременные дожди и грозы будут идти в Центральной России как минимум до середины следующей недели. Из-за этого в столице и регионах будет не слишком жарко. В Москве температуры составят плюс 24-26 градусов.