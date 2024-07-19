На Воробьевых горах прошел фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ»

На Воробьевых горах состоялся фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ». В нем приняли участие более трех тысяч горожан пенсионного возраста, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Для «долголетов» были организованы уличные занятия по танцам, северной ходьбе, рисованию, а также познавательные лекции и многое другое. Одним из центральных мероприятий стал массовый заход любителей северной ходьбы, в котором в том числе приняли участие 1,5 тысячи москвичей старшего поколения.

Танцор Евгений Папунаишвили провел хореографический мастер-класс. Он показал вижения в стиле латина, которые повторяли десятки человек.

Во время пленэра гости соревновались в рисовании шаржей. Героинями их карикатур стали две гостьи фестиваля — певица Анна Семенович и писательница Дарья Донцова.

На главной сцене свои хиты исполнили Катя Лель, Анна Семенович, коллектив ВИА «Московское долголетие».