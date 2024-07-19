Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

В некоторых районах Москвы за ночь выпало свыше 30% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Наибольшее количество дождя выпало в Северо-Западном, Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах. В пятницу ожидаются сильные дожди, ветер до 15 м/с и гроза.

В непогоду пешеходам не следует укрываться и автовладельцам парковаться под деревьями. На дороге важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Столичный Департамент транспорта советует пользоваться метро.