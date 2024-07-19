Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, каким спортом можно заняться летом в Москве. Об этом в пятницу, 19 июля, глава города сообщил в своем личном блоге.

© Telegram/ Сергей Собянин. Личный блог

Лето считается отличным временем для занятий спортом. Активный образ жизни можно совмещать с веселым отдыхом в Москве. Каждый может найти занятие, которое придется по душе. Жители могут выбрать для себя бадминтон, ушу, тетербол и многое другое.

— В нашем городе для этого созданы все условия, — заявил Собянин.



По его словам, власти города запустили портал «Московский спорт», в пятый раз провели «Спортивные выходные», а также мы открыли проект «Мой спортивный район». За это время к нему присоединились свыше 30 тысяч человек, говорится на сайте.

На портале «Активный гражданин» проходит голосование, посвященное мероприятиям летнего сезона проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные», рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева во время вечерней тренировки. Спортсменка пригласила москвичей «серебряного возраста» активнее принимать участие в летних спортивных активностях на открытых площадках города и участвовать в голосовании на портале.