Москвичам пообещали обильные дожди в конце недели

В конце рабочей недели пройдут обильные дожди, заявила Вечерней Москве главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Погода в пятницу будет сложной, предупредила Позднякова.

— Антициклон сдаст позиции под натиском атлантического циклона и его атмосферных фронтов, — поясняет она. — В ночь на пятницу в столичном регионе ожидаются дожди с грозой и усилением ветра до 12–17 метров в секунду. К вечеру пятницы выпадет 20–25 миллиметров осадков, а местами этот показатель может достичь и 50–70 миллиметров.



В прошлом году, в эти же дни в Москве, на ВДНХ, выпало 43 миллиметра осадков, половина месячной нормы, добавила синоптик, назвав это «погодным дежавю»