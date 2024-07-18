Собянин рассказал о получивших гранты мэра молодых талантах

В 2024 году гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства получили восьмилетний баянист и юная танцовщица, которая также принимает участие в турнирах математиков. Об этом глава города Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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Собянин назвал творческие конкурсы важнейшей частью обучения в школах искусств: соревнования мотивируют оттачивать мастерство. В конкурсе на гранты мэра Москвы предусмотрено 34 номинации, включая игру на фортепиано, выступление оркестра, ансамбля, хоровое пение, живопись, хореографию и многое другое. Размер грантового фонда недавно вырос до 12,37 миллиона рублей. В 2024 году на конкурс было подано более 2,5 тысячи заявок.

Гран-при конкурса в номинации «Оркестровые струнные инструменты» получил 16-летний ученик московской музыкальной школы имени Гнесиных, виолончелист Тихон Евланов. Он начал заниматься музыкой в четыре с половиной года и в конкурсе грантов мэра принимал участие уже трижды. Ранее он становился лауреатом второй и третьей степени.

Одним из лучших в номинации «Клавишные народные инструменты» стал восьмилетний баянист Карим Гайнуллин, ученик музыкальной школы имени Генделя. Он тоже участвовал в конкурсе не в первый раз - в прошлом году он дошел до второго тура. Карим продолжает семейную традицию: его дедушка был баянистом-самоучкой, отец получил музыкальное образование, а дядя Айрат Гайнуллин - известный баянист, окончивший академию имени Гнесиных.

Грант мэра в номинации «Духовые инструменты» получила студентка московского колледжа имени Шопена Алиса Шишкова. Она играет на самом сложном деревянном духовом инструменте - гобое, подчеркнул Собянин. Среди произведений, которые студентка исполняла на конкурсе, - «Квартет для гобоя и струнных» Моцарта и «Концертино для гобоя» Яна Вацлава Каливоды. В свободное время Алиса помогает приюту для собак и занимается спортом.

Танцовщица Мария Белугина дважды побеждала в конкурсе грантов мэра - в номинациях «Классическая хореография» и «Народный танец». В третьем туре конкурса она исполнила итальянский танец «Тарантелла» на музыку Сергея Прокофьева, специально поставленный педагогом Еленой Ивановой. Мария учится в математическом классе и весной приняла участие в еще одном конкурсе - в уральском турнире юных математиков.

Еще одна победительница - Варвара Москвина, в этом году участвовавшая в конкурсе в пятый раз. Она заняла первое место в сольной номинации «Ударные инструменты» и второе место в номинации «Ансамбль», выступая в дуэте с Иваном Лукинским. В заключительном туре конкурса Варвара исполнила произведение на маримбе (родственник ксилофона) - Etude in e minor Пиуса Чеунга.