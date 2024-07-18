В Москве пройдет фестиваль «Фиолетовый движ» с квестами и призами

В субботу, 27 июля, в Москве пройдет фестиваль «Фиолетовый движ», гости которого смогут освоить азы ораторского мастерства, принять участие в квестах, выиграть призы и послушать музыку. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

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Площадкой фестиваля станет парк «Кузьминки-Люблино». На территории парка гостей «Фиолетового движа» научат базовым приемам ораторского искусства, работе над техникой речи и аргументированной защите своей позиции.

С 12:00 до 22:00 гостей фестиваля ждут игры, конкурсы, квесты и музыкальные выступления. В рамках фестиваля также пройдут дебаты финалистов и победителей молодежного проекта по развитию навыков дискуссионного мастерства «Дебаттл». Руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина подчеркнула, что большая программа фестиваля в этом году сможет «удивить и порадовать каждого».

Одним из главных событий фестиваля станет интерактивный квест, принять участие в котором можно будет с 12:15 до 18:00. Квест включает в себя девять станций, на каждой из которых участникам предстоит овладеть несколькими навыками ораторского искусства. К примеру, на станции «Большая дженга» игроки научатся быстро формулировать мысли и концентрировать внимание.

Участники квеста, успешно выполнившие все задания, получат призы - пледы, блокноты, футболки и другие сувениры. В 19:15 на сцене фестиваля выступят танцевальные коллективы, а в 21:15 начнется концерт.