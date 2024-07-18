Названы последствия ночного дождя в Москве

В ночь со среды на четверг в отдельных районах Москвы выпало около 20% месячной нормы осадков, и такая непогода сохранится и в пятницу, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства. Максимальное количество осадков зафиксировано в центре города, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе.

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Бирюков напомнил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в пятницу. В этот день могут быть дожди, ливни и грозы, с порывами ветра до 15 м/с. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности, и на дежурстве находится необходимый персонал.

Заммэра уверен, что все меры приняты для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «классическая» погода вернется в Москву в конце недели, 21 июля. По его словам, до этой даты столбики термометров по-прежнему будут на два-три градуса выше климатической нормы. В воскресенье днем, 21 июля, температура опустится до 21–26 градусов тепла, а ночью — до 13–18 градусов.