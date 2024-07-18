В некоторых регионах ЦФО ожидаются грозы с дождем

Синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО) до конца суток 18 июля, а также 19 июля. В Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях пройдут сильные дожди, порывы ветра могут достигать 20 м/с, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС.

"С 18:00 18 июля до 18:00 19 июля местами по области ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-18 м/с", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Воронежской области.



В Калужской области, согласно данным регионального МЧС, порывы ветра могут достигать 20 м/с, ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град. Аналогичная погода в Курской, Тульской, Липецкой, Смоленской областях.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до утра 19 июля на территории Тульской области ожидается местами сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 м/с", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по Тульской области.



При этом температура воздуха в некоторых регионах на несколько градусов превышает среднеклиматическую норму. Сильная жара сохранится местами по Курской области, значение максимальной температуры составит 35-36 градусов - на 7 градусов превысит климатическую норму.