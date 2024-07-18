Часть улиц в центре Москвы закроют для автомобилей и самокатов

В субботу и воскресенье пешеходными станут улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный, Камергерский и Столешников переулки, части Тверского и Страстного бульваров. Их перекроют для масштабной программы "Лето в Москве".

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Как и в прошлые выходные, москвичей ждут спортивные занятия, бесплатные экскурсии, яркие концерты, увлекательные мастер-классы, душевные чаепития и дегустации от более 120 ресторанов и кафе. Рестораторы выставят столики прямо на проезжую часть, увеличив количество посадочных мест на верандах. Таким образом все желающие смогут пройти по особому гастрономическому маршруту. За прошлые выходные выручка ресторанов и кафе на пешеходных улицах выросла в среднем на 20 процентов - часть средств была отправлена в благотворительные фонды на нужды специальной военной операции, сообщает mos.ru.

В эти выходные под открытым небом будет работать спортзал. На разных улицах можно будет поиграть в бадминтон или настольный теннис. Будут и столы с шахматами и шашками, а для детей открыты батуты.

Тверской бульвар станет площадкой фестиваля "Усадьбы Москвы", где можно будет узнать подробности о бальных традициях и прикоснуться к дворянской жизни москвичей.

На Большой Дмитровке разместится зона отдыха с танцполом. Диджей-сеты будет звучать с 20:00 до 01:00 в субботу и с 20:00 до 22:00 в воскресенье. А на Тверском бульваре будет работать туристический информационный центр. Отсюда можно присоединить к бесплатным экскурсиям: "Литературная Москва" для детей в 11:00, "Москва театральная" в 18:00, "Булгаковская Москва" в 20:00 и "Ночные огни Москвы" в 22:00. С Тверской площади в 19:00 и 20:00 также стартует пешеходная экскурсия "Огни ночной Москвы".

Чтобы устроить такой праздник, с 06:00 20 июля до 23:59 21 июля будут закрыты для автомобилистов улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок. Ограничения коснутся улицы Большой Бронной и прилегающих переулков Дмитровского, Малого Кисловского, Брюсова, Леонтьевского, Калашного. Самокаты и велосипеды тоже под запретом. Припарковать авто, в том числе резиденты, не смогут с 00:00 19 июля до 23:59 21 июля. Для водителей организуют двустороннее движение в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках. К площадкам фестиваля можно подъехать на такси по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, Охотный Ряд, Тверской, Петровке, по Тверскому и Страстному бульварам, но лучше сделать это на метро.