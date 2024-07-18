Новую карту «Тройка» выпустили ко Дню пожарной охраны Москвы

В Москве совместно с Главным управлением МЧС России выпустили новую тематическую карту «Тройка» к 220-летию пожарной охраны столицы. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На карте изображены непосредственно сами пожарные, а также кремлевские стены.

Купить тематические проездные билеты можно на станциях «Маяковская» и «Трубная», на стойках «Живое общение», в интернет-магазине метро, и на маркетплейсах, уточняют в Telegram-канале.

ВДНХ совместно с Московским метрополитеном выпустила лимитированную серию билетов «Единый». Она посвящена 85-летию главной выставки страны. На новом билете изображен объект культурного наследия федерального значения — арка главного входа ВДНХ, над которой возвышается скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Рядом расположили слоган праздника — «Вдохновляя поколения». Ранее лимитированные проездные билеты выпустили совместно с сервисом городского велопроката «Велобайк».