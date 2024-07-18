Гидролог раскрыл, является ли Москва-река чище Сены

Москва-река чище Сены, так как является источником водоснабжения, считает заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов. В беседе с NEWS.ru он при этом уточнил, что в черте российской столицы качество воды хуже, чем за ее пределами, из-за большого количества сточных вод. Он отметил, что четкого ответа на вопрос, какая река чище, без соответствующих анализов дать нельзя.

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Москва-река, в принципе, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже. Совершенно четкий ответ, конечно, я дать не могу, — пояснил гидролог.



Мэр Парижа и глава оргкомитета ОИ устроили заплыв в Сене

Он уточнил, что в Москве-реке вода тоже не самая хорошая: не стоит купаться в черте города или ловить там рыбу. По словам эксперта, ливневки практически не чистятся. Болгов подчеркнул, что Сена на вид тоже не выглядит очень чистой. Он заметил, что за два месяца избавить от загрязнений воду в таких крупных реках сложно. По его мнению, заплыв мэра Парижа Анн Идальго в Сене — нормальный PR-ход перед Олимпиадой.

Вода в Москве-реке, к сожалению, в черте города и ниже грязноватая из-за смывов. Передо мной нет анализов Сены и Москвы, раньше видел грязную воду и там, и там, — добавил эксперт.



Идальго ранее сдержала обещание и искупалась в Сене в преддверии Олимпиады. Так градоначальник решила доказать безопасность воды в реке для проведения соревнований. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек на глазах у собравшейся толпы спускаются в реку со специально оборудованного пирса.