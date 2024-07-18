Панду Катюшу засняли на камеру во время важных дел

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео с пандой Катюшей, которая за чуть более чем минуту успевает выполнить сразу несколько «обязательных» дел. На кадрах малышка кувыркается на кубике, после чего бежит в бассейн. По завершении водных процедур Катюша начинает кувыркаться и утомлять маму Диндин, которая в итоге сдается и оставляет дочку одну.

Катюша искупалась, на кубик залезла, с мамой поиграла... Сколько дел, сколько дел, — написала Акулова.



При этом уйти так просто от Катюши у Диндин не получается. Маленькая панда «хвостиком» следует за мамой.