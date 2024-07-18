Около 30 центров женского здоровья откроют в Москве

Власти Москвы планируют открыть около 30 центров женского здоровья. В 15 из них ведутся ремонтные работы, 2 начнут принимать пациенток до конца 2024 года, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Вице-мэр посетила центр женского здоровья при городской клинической больнице имени Ерамишанцева, открытие которого состоится уже в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она обратила внимание, что власти столицы работают над внедрением нового стандарта акушерско-гинекологической помощи, который призван повысить ее доступность.

Его ключевым элементом Ракова назвала центры женского здоровья, обеспечивающие всю необходимую медицинскую помощь женщинам. По словам замглавы города, эти медучреждения будут оснащены самым современным оборудованием, работать на котором будут высококвалифицированные специалисты.

Ракова также напомнила, что к настоящему моменту власти города открыли один центр, в котором уже появились на свет 500 детей, а консультации по ведению беременности получают 1,2 тысячи женщин.

Заммэра уточнила, что новые центры будут включены в структуру крупных многопрофильных больниц, в которых женщины уже получают гинекологическую помощь. Их планируется расположить рядом с роддомами и перинатальными центрами.

В течение нескольких ближайших лет власти Москвы планируют завершить формирование сети этих учреждений. При этом обращаться в них смогут все москвички вне зависимости от места проживания.

"Мы хотим сформировать новый стандарт с учетом новой культуры коммуникации между врачом и пациентом. Для этого мы разработали клиентский путь ведения беременности, чтобы каждая женщина, которая готовится стать мамой, понимала, какие исследования и скрининги надо сделать, как часто посещать врача, зачем необходимо проводить эти исследования, чтобы планировать и посещение врача акушера-гинеколога, и проведение исследований. Тем самым быть более информированной и более ответственно относится к своему и здоровью малыша", – пояснила вице-мэр.



Вместе с тем в течение полугода в столице появятся более 30 цифровых стационаров. Больницы и поликлиники перейдут на современное компьютерное оборудование, а цифровые документы заменят бумажные. Кроме того, уже начал сервис ЕМИАС, с помощью которого пациенты могут записаться на прием, а медперсонал – вести электронные медицинские карты, делать назначения и собирать результаты анализов.