Москвички смогут вести беременность по-новому

В Москве разработали первый клиентский путь ведения беременности, включающий подробный список и порядок прохождения необходимых женщинам, ждущим ребенка, обследований. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время посещения центра женского здоровья при Городской клинической больнице (ГКБ) имени Ерамишанцева, где ведется ремонт.

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Она подчеркнула, что в Москве создается стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, учитывающий новую культуру коммуникации между врачом и пациентом.

«Для этого мы разработали клиентский путь ведения беременности, чтобы каждая женщина, которая готовится стать мамой, понимала, какие исследования и скрининги надо сделать, как часто посещать врача, зачем необходимо проводить эти исследования, чтобы планировать и посещение врача акушера-гинеколога, и проведение исследований», — объяснила Ракова, отметив, что это поможет москвичкам быть информированнее и более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью малыша.



Вице-мэр также добавила, что ключевым элементом нового стандарта являются центры женского здоровья. Они позволят перевести помощь женщинам на другой уровень. Центры войдут в структуру крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь, и будут расположены вблизи роддомов и крупных перинатальных центров. На сегодняшний день открыт один центр, где родились уже 500 детей, а 1200 женщин консультируются по ведению беременности. Всего запланировано открытие 30 таких медучреждений. В 15 из них ведутся ремонтные работы, а два запустят до конца 2024 года.

«Надеюсь, за ближайшие несколько лет мы закончим формирование сети центров женского здоровья и создадим равную доступность для всех женщин в городе независимо от места проживания», — заключила Ракова.



Первый в Москве центр женского здоровья на базе перинатального центра ГКБ №31 открыл в ноябре 2023 года мэр столицы Сергей Собянин. Помимо ведения беременности, в медучреждении горожанки могут пройти диагностику и лечение заболеваний. В центре оборудованы кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также ультразвукового исследования с аппаратами экспертного класса.