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Названа дата последней «египетской ночи» в Москве

Последняя «египетская ночь» в Москве ожидается 18 июля. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Названа дата последней «египетской ночи» в Москве
© РИА Новости

«Египетскими ночами» называют явление, когда ночные температуры не опускаются ниже 24 градусов. Его считают опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.

По словам Вильфанда, сейчас в центре европейской России меняется погодный режим.

«И можно уже прощаться с "египетскими" ночами. Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы — до 23-24. Но это последняя такая ночь», — сказал он.

Синоптик отметил, что перемена погоды связана с приближением к столице с запада фронтального раздела с облачностью и осадками. При этом он указал, что ожидаются не сильные, но заметные дожди. Днем столбики термометров будут находиться в районе 26-28 градусов.

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