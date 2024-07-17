Названа дата последней «египетской ночи» в Москве

Последняя «египетская ночь» в Москве ожидается 18 июля. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Египетскими ночами» называют явление, когда ночные температуры не опускаются ниже 24 градусов. Его считают опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.

По словам Вильфанда, сейчас в центре европейской России меняется погодный режим.

«И можно уже прощаться с "египетскими" ночами. Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы — до 23-24. Но это последняя такая ночь», — сказал он.



Синоптик отметил, что перемена погоды связана с приближением к столице с запада фронтального раздела с облачностью и осадками. При этом он указал, что ожидаются не сильные, но заметные дожди. Днем столбики термометров будут находиться в районе 26-28 градусов.