Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Из-за надвигающейся непогоды московские городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с. Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15:00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.



Горожан попросили соблюдать осторожность.