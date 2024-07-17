МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и грозе

В МЧС России по Москве сообщили, что в ночь на 18 июля в столице ожидается сильный дождь и гроза. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Согласно информации МЧС и синоптиков Росгидромета, дождь накроет столицу с 01:00 по 09:00 18 июля. В связи с непогодой в МЧС посоветовали помнить об основных мерах предосторожности: снизить скорость при вождении транспорта, парковать машины вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра на улице и обходить шаткие конструкции.

«Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: управляя автотранспортом в опасных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны и осторожны!», — сказано в сообщении МЧС.



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Помимо этого спасатели напомнили, что при необходимости следует позвонить по телефонам «101» или «112», а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве — «8 (495) 637-31-01».

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