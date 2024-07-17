В Москве закроется легендарный клуб «Пропаганда»

В Москве после 27 лет работы закроется известный клуб «Пропаганда», сообщили в Telegram-канале заведения.

Отмечается, что клуб прекратит работу в конце июля.

«Пропаганда гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества», — сообщили владельцы.



Также стало известно, что 28 июля прекратит работу кафе «Люди как люди» у метро «Китай-город», принадлежащее владельцам «Пропаганды». Кафе работало с 2002 года и было одним из культовых мест столицы.

Ранее владельцы московского клуба «Мутабор» решили переименовать его в ARMA после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Однако клуб все равно потребовали закрыть. Общественники из организации «Ветераны России» после первого мероприятия под новой вывеской написали несколько заявлений в разные ведомства с просьбой разобраться, почему скандальное место продолжает работать.