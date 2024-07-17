В Москве просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду 18 июля
Сильный дождь с грозой ожидается в Москве 18 июля, горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В столице ночью 18 июля ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, с 01:00 до 09:00 ожидается сильный дождь с грозой. Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта, привести к заторам", - говорится в сообщении.
Пешеходам рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.
"Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание. При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112", - рекомендуют в мэрии.
Водителей просят быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.
"Если непогода застала в дороге, не стоит пытаться скорее доехать до дома. В этом случае лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями", - заключается на сайте.