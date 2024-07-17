Сильный дождь с грозой ожидается в Москве 18 июля, горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В столице ночью 18 июля ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, с 01:00 до 09:00 ожидается сильный дождь с грозой. Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта, привести к заторам", - говорится в сообщении.



Пешеходам рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

"Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание. При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112", - рекомендуют в мэрии.



Водителей просят быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров.