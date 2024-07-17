Погода в Москве в выходные: резкое похолодание, ждать ли дожди и грозы

В Москву к концу недели придут похолодание и кратковременные дожди, заявила NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге 20 и 21 июля?

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Какая погода будет в Москве 20 и 21 июля

Жителей столицы и Подмосковья ждет резкая смена погоды с четверга, 18 июля, когда температура ночью опустится до 13 градусов тепла, а днем воздух не будет прогреваться выше 23 градусов тепла, уточнила Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что в четверг в Москве ожидаются дожди на всей территории столичного региона. По ее словам, в дневные часы они могут быть сильными, с грозами. Температура снизится до 26 градусов тепла.

В выходные, как отмечает Позднякова, ночью ожидается в пределах минимальной температуры 15–17 градусов. А днем столбик термометра не превысит 25 градусов тепла. По данным Гидрометцентра России, 20 и 21 июля днем также ожидаются кратковременные дожди.

«В субботу, 20 июля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью +14–19°, днем +21–26°, ветер северо-западный 5–10 м/с», — говорится на сайте Гидрометцентра.



В воскресенье, 21 июля, сохранится переменная облачность, в некоторых районах столицы может пройти кратковременный дождь.

«21 июля температура ночью +13–18°, днем +21–26°. Ветер северо-западный 3–8 м/c», — уточняется в прогнозе.



С конца текущей недели и до конца июля жара больше не вернется в Москву, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Изменение характера погоды в столице начнется с четверга. Температура вернется в рамки климатической нормы и будет днем около 25 градусов», — уточнил он.



Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 и 21 июля

Ближайшие дни в Санкт-Петербурге будут сухими и жаркими, заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Атмосферное давление продолжает повышаться, антициклон уже почти сформировался, так что ближайшие два дня будут сухими и даже жаркими. Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербург явно за +25 градусов, а завтра — под +30 градусов», — сообщил он.



Согласно прогнозу синоптика, с вечера 18 июля в Северную столицу придут дожди, после чего характер погоды изменится. Так, температура воздуха в Санкт-Петербурге в выходные составит чуть больше 20 градусов тепла.

«Ветер опять будет преобладать западных направлений, в отдельные дни может быть даже свежим, но не более 10 м/с, а вот температура останется довольно комфортной — от +20 до +24 градусов. В общем, все остается по прогнозу, много дождей и относительно тепло», — уточнил прогнозист.



По данным Гидрометцентра России, в субботу, 20 июля, температура воздуха днем в Санкт-Петербурге составит 20 градусов тепла, а в воскресенье, 21 июля, поднимется до 22 градусов. Ночью столбик термометра будет колебаться на отметке 16–17 градусов тепла.