У станций метро появятся новые перехватывающие парковки

Три перехватывающие парковки обустроят у станций московского метрополитена до конца, их общее количество в городе достигнет 105. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Обустроим три новые перехватывающие парковки до конца года. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, они появятся у станций метро "Крылатское", "Некрасовка", а также рядом с "Калужской" и "Воронцовской". На перехватывающей парковке можно оставить машину бесплатно при пересадке на метро, МЦК или МЦД", - уточняется в сообщении.



Как добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, в столице действуют 102 таких паркинга. Перехватывающие парковки позволяют водителям бесплатно оставить автомобиль и продолжить поездку на городском транспорте.