Определены даты проведения Московской международной книжной ярмарки

37-я книжная ярмарка пройдет в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной. В этом году в ММКЯ примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

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Запланированы 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. Будет большая деловая программа, и одновременно пройдет Московская международная детская книжная ярмарка.

На площадках ярмарки состоятся торжественные церемонии награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года", XXI Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", XIII конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2024", а также VI сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!". Важным событием для всего книготоргового сообщества страны станет отраслевая конференция "Книжный рынок России - 2024". Также в рамках ММКЯ состоится VIII Международный конгресс переводчиков художественной литературы "Литературный перевод как средство культурной дипломатии", который пройдет с 5 по 8 сентября в Москве, в Библиотеке иностранной литературы.

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