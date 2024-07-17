Названы самые популярные книги у москвичей

Книги Евгения Водолазкина москвичи прочитали более 5,5 тысяч раз, найдя их в городских библиотеках. Кроме того, жители столицы активно брали книги Татьяны Устиновой и Анны Матвеевой. Об этом сообщил департамент культуры Москвы, представив рейтинг самых читаемых авторов, книги которых москвичи брали в городских библиотеках с июля 2023 по июль 2024 года.

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В пресс-службе столичного депкульта уточнили, что по книжной выдаче в библиотеках у взрослых москвичей особой популярностью пользуются современные авторы. Вечная классика оказалась менее востребованной. При этом чаще всего жители города брали произведения Ивана Тургенева (690 раз), Александра Пушкина (541 раз) и Федора Достоевского (284 раза).

"Книги Татьяны Устиновой стали самыми востребованными в Северном административном округе Москвы, а произведения Евгения Водолазкина в СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ВАО и Зеленограде", - говорят в депкульте.



При этом в Троицком и Новомосковском округах столицы самым популярным автором оказался Виктор Ремизов с романом "Вечная мерзлота", о судьбах репрессированных людей, строящих Трансполярную магистраль. Среди произведений Евгения Водолазкина самыми читаемыми оказались романы "Авиатор", "Чагин" и "Брисбен". У Татьяны Устиновой - "Девчонки, я приехал!" и "Роковой подарок".

В детских библиотек классика оказалась популярнее современной прозы. Дети чаще брали произведения Александра Пушкина (1593 раза), Александра Грибоедова (704 раза) и Ивана Тургенева (573 раза). В Троицком и Новомосковском округах самыми популярными оказались произведения Михаила Зощенко и Льва Толстого. Из современных авторов дети читают книги Валентины Дягтевой, Ольги Серовой, Натальи Лосевой.

В ближайшее время библиотеки Москвы будут меняться на основе предпочтений и идей самих москвичей. Причем изменения затронут не только клиентский сервис, но и форматы взаимодействия читателей с библиотеками, и механизмы информирования. "Мы видим, что в подавляющем большинстве взрослые москвичи предпочитают современных авторов. На портале "Город обсуждает стандарты культурного досуга" уже есть идея по организации клуба любителей современных авторов. По мнению москвича-автора идеи, такие клубы помогут сформировать плеяду отечественных писателей и поэтов, которыми бы могла гордиться страна наравне с русскими классиками. Эта идея может быть реализована в итоге", - отметили в депкульте.

На портале "Город обсуждает стандарты культурного досуга" есть предложения организовать при библиотеках курсы писательского мастерства, районные книжные клубы, а также открыть библиотеки и читальни на столичных вокзалах и в аэропортах. Все эти и другие идеи пройдут экспертную оценку, а лучшие - будут реализованы.