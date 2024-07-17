В ГУМе появилась услуга - душ за 1000 рублей в роскошном интерьере

А вы знали, что в минуте ходьбы от Красной площади любой желающий может посетить душ, заплатив 1000 рублей? За эти деньги вы получите в полное распоряжение душевую комнату с туалетом, махровым халатом, тапочками и мыльными принадлежностями. На целый час!

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Причем душ этот необычный. Он расположен в историческом туалете - так называют туалетную комнату ГУМа в исторических интерьерах, воссозданных по старинным чертежам. Всего тут восемь кабин в женском и пять кабин в мужском отделении. За плату можно не только сходить в туалет, но и принять душ, перепеленать ребенка, почистить зубы, поправить макияж, побриться. Визит просто в туалет стоит 200 рублей, а вот за вход в душ попросят уже 1000. Гель для душа, шампунь и другие принадлежности входят в стоимость.

Если в туалет за 200 рублей часто заходят именно из любопытства, чтобы взглянуть на роскошные интерьеры прошлого, то вот душем обычно пользуются из вполне практических соображений. В Сети можно найти рассказы, как жители центра города регулярно ходят в ГУМ во время отключений горячей воды.

"А что? Всяко дешевле, чем снимать номер в гостинице, к тому же все чисто, удобно и никто не торопит", - объясняет один из пользователей в соцсетях.



Туалет, отделанный тарусским мрамором и финским гранитом, функционировал в ГУМе с момента постройки в конце XIX века, однако в 1918 году его закрыли как буржуазную роскошь. Помещение на протяжении десятилетий использовали как склад. Лишь в 1953 году ГУМу вернули торговые функции, и туалет снова открылся. Но всю красоту тогда закатали в цемент. Исторический облик заведению вернули в наши дни: в 2004-м его закрыли на капремонт, который продлился семь лет.