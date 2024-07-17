У возрастных москвичей появилось новое увлечение

Если кто-то думает, что сап и байдарка - занятие для молодых, то глубоко ошибается. В Москве впервые за весла можно сесть и в возрасте далеко за 50. А чтобы такие энтузиасты чувствовали себя на воде увереннее, в рамках "Московского долголетия" этим летом открылась школа гребли. На одном из ее занятий побывали корреспонденты "РГ".

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Водные процедуры

С утра пораньше, предварительно познакомившись с теорией, начинающие гребцы собираются на пляже в Серебряном бору. Все, что нужно для урока - байдарка, весло и спасательный жилет. Попробовать новый вид спорта в 86 лет - самое время, считает Алла Андреевна Резчикова.

"Я до 50 лет работала конструктором на заводе, а в свободное время занималась большим теннисом и конным спортом. В детстве любила с отцом кататься на лодке, а вот в байдарку села впервые. И поняла, насколько отдых на воде спасает от жары и прибавляет сил. Чувствую себя лет на 70 моложе", - поделилась она.



Инструктор показывает новичкам, как правильно садиться в байдарку, балансировать и работать в паре. Главное - ровно держать лодку. Поначалу многих заносит, но пару повторений и они уже соревнуются друг с другом на скорость. Пройдет восемь занятий, и гребцы отправятся навстречу приключениям в "кругосветку" вокруг Серебряного бора. Их ждет групповой сплав от Живописного моста до Строгинского залива, а это больше 10 км.

На одной волне

Прогулка на сапе дается сложнее - не упасть с надувной доски - то еще испытание! "Нужно поймать баланс и держать равновесие, - делится секретом 73-летний Владимир Трубицын. - Правда, когда-то я катался на водных лыжах, но ничего другого попробовать не успел из-за работы на руководящей должности и организации пассажирских перевозок на железной дороге. Командировки по стране отнимали все время". Пенсионер в хорошей форме и катается на сапах теперь и в родном Тушине.

"Всего за неделю к занятиям на сапах и байдарках присоединились 400 человек, у нас открыто уже 14 групп. Такие тренировки востребованы у молодых людей, а теперь завоевывают популярность и у старшего поколения. Это несложные водные виды спорта, которые им вполне по силам", - отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.



Пенсионеры признаются, что привлекают их во многом новые впечатления.

"Я долго думал и решился записаться в проект в свой день рождения. Вчера мне исполнилось 63. Академической греблей немного занимался в 15, а потом - институт, работа, семья. Все как у всех, не до интересов было. Узнал, что можно летом позаниматься на воде, вот и пришел", - рассказал не представившийся житель Краснопресненского района.



Отличной форме пожилых удивляются даже инструкторы.

"Мы с ними на одной волне. Они быстро учатся, справляются с веслами не хуже молодежи, энергичны и с потрясающим чувством юмора. Так что не сомневаюсь: в будущем легко смогут совершать совместные заплывы с детьми и внуками. Важно, что для них это еще и спорт не в зале, а на свежем воздухе", - отметил основатель клуба гребли "Академия", тренер и бронзовый призер чемпионата мира по рафтингу Никита Журавлев.



По его словам, гребля на байдарке или сапе позволяет задействовать мышцы, которые обеспечивают стабильность позвоночника и туловища. А также развивает дыхательную систему, улучшает концентрацию внимания и координацию.

Занятия длятся час. Присоединиться к гребцам можно на портале mos.ru. Кроме того, можно обратиться в любой центр московского долголетия, сотрудники которого помогут записаться в группу.