Началось благоустройство возле станции Солнечная МЦД-4
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по благоустройству территории рядом со станцией Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы.
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская», — отметил Петр Бирюков.
В зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы и проезды.
Воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью около 2,3 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
Сейчас специалисты начали демонтаж асфальтового покрытия. В общей сложности заменят почти семь тысяч квадратных метров на проезжей части и около четырех тысяч на тротуарах.
Остановочные павильоны перенесут ближе к станции, чтобы пересадка между разными видами транспорта занимала меньше времени и стала более удобной. У входа организуют велопарковки.
Старые фонари заменят на современные энергоэффективные и установят дополнительные светильники. Пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.
Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, а также обустроят около двух тысяч квадратных метров газона.