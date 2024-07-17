Сервис уведомлений о состоянии пациентов запустили в Москве

Узнать о состоянии близкого человека, который попал в реанимацию, теперь можно через СМС. Сервис запустили в Москве, к нему подключено уже 19 стационаров. Как это работает, рассказала корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина.

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Внезапное ухудшение самочувствия, скорая, реанимация – такой сценарий не является редкостью. Даже если больному стало лучше, чаще всего родственникам об этом сообщить некому. Так и случилось с Галиной и ее мужем, у которого при госпитализации обнаружили аневризму.

«Ему сделали операцию и положили в отделение реанимации № 5. Посещать пациента и связываться с ним временно нельзя. Сказали: все узнавать через колл-центр изначально», – рассказала жена пациента ГКБ им. Ворохобова Галина Садыкова.



Однако она выбрала другой вариант – СМС-оповещение. Теперь каждое утро ей приходит уведомление, где указаны динамика состояния, температура, давление и даже сатурация ее мужа.

Данные пациента, которые попадают в СМС-уведомления, обновляются ежедневно. Во время утреннего обхода доктор заполняет электронный дневник пациента. Оттуда и берут информацию для рассылки.

Чтобы близкие получали уведомления, пациент должен сам сообщить врачам их имена и номера телефонов. В случае, если он находится без сознания, врачи могут направлять СМС-сообщения контакту, который указан экстренным в электронной карте.

«Кроме пациента, необходимость этого сервиса для себя определяют и его близкие люди, потому что не каждому удобно, чтобы утром приходило СМС-оповещение. Поэтому при посещении родственники говорят: «Да, мы хотим», – объяснила заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГКБ им. Ворохобова Наталья Шкуратова.



В больнице имени Ворохобова эта опция появилась всего пару дней назад, и уже сейчас ею активно пользуются родственники больше 80% пациентов.