Строительство Южной рокады в Москве близко к финалу

Строительство Южной рокады в Москве приближается к завершению: на данный момент выполнено 91% всех работ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

© Сергей Собянин / Телеграм

Проект разделен на восемь участков, из которых пять уже полностью завершены, а на трех продолжаются работы. Основная магистраль протяженностью 9,1 км проходит от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. На этом участке построены семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода.

Кроме того, в рамках проекта проводится реконструкция улицы Донецкой на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной, общей протяженностью 1,9 км.

Особое внимание уделяется завершению работ на транспортной развязке, соединяющей Южную рокаду с МКАД, улицами Верхние Поля и Капотня. Эта развязка включает пять эстакад, три путепровода, а также подземный и два надземных перехода.

По планам городских властей, основные работы на Южной рокаде будут завершены до конца 2024 года. Эта магистраль протяженностью 40 км соединяет Рублевское шоссе с улицей Верхние Поля и пересекает такие крупные транспортные артерии, как Можайское, Каширское и Варшавское шоссе, а также Ленинский проспект.

Ранее в Москве резко выросло производство машин и оборудования за пять лет. Также стало известно, сколько новостроек в Москве заселили по реновации в 2024 году.